Type safe Graphql query builder Write Graphql queries with type validation and auto completion





Read the quick start guide to generate a client locally

🔥 Features

Type completion

Type validation

Easily fetch all fields in a type

Support subscription

Graphql Client built in

Works with any client

Works in node and the browser

Example

First generate your client executing

npm i -D @genql/cli npm i @genql/runtime graphql genql --schema ./schema.graphql --output ./generated

Then you can use your client as follow

import { createClient, everything } from './generated' const client = createClient() client .query({ countries : { name : true , code : true , nestedField : { ...everything, }, }, }) .then( console .log)

The code above will fetch the graphql query below

query { countries { name code nestedField { scalarField1 scalarField2 } } }

Licensed under MIT.