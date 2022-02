Gengo API for Node

This Node.js module provides access to the Gengo API for ordering translations.

Installation

Install via npm

npm install gengo --save

Initialize Gengo with your public and private keys. If querying the Gengo sandbox, set sandbox to true.

var gengo = require ( 'gengo' )(publicKey, privateKey, sandbox);

Endpoints

All callbacks are passed an error and response: callback(err, res) .

. Supports camelCase and underscore naming conventions (Gengo uses the underscore convention).

Please refer to Gengo's API Docs for endpoint details.

gengo.account

gengo .account .stats ( callback ); gengo .account .balance ( callback ); gengo .account .preferredTranslators ( callback );

gengo.job

gengo .job .get ( jobId , callback ); gengo .job .update ({ id : jobId, action: 'approve' }, callback ); gengo .job .delete ( jobId , callback ); gengo .job .feedback ( jobId , callback ); gengo .job .revisions .list ( jobId , callback ); gengo .job .revisions .get ({ id : jobId, revId: revisionId }, callback ); gengo .job .comments .list ( jobId , callback ); gengo .job .comments .create ({ id : jobId, body: 'Great job!' }, callback );

gengo.jobs

gengo .jobs .create ( jobsObject , callback ); gengo .jobs .list ({ status : 'approved' }, callback ); gengo .jobs .get ( [jobId, jobId2, ...] , callback );

gengo.order

gengo .order .get ( orderId , callback ); gengo .order .delete ( orderId , callback );

gengo.glossary

gengo .glossary .list ( callback ); gengo .glossary .get ( glossaryId , callback );

gengo.service

gengo .service .languagePairs ({ lc_src : 'en' }, callback ); gengo .service .languages ( callback ); gengo .service .quote ( jobs , callback ); gengo .service .quoteFiles ({ jobs : jobs, files: files }, callback );

Contribute

Forks and pull requests welcome!

TODO

gengo.service.quoteFiles isn't working currently

Add tests

Author

Supported and maintained by Localize.