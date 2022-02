H5BP Server Configs generator

Scaffolds out webserver configuration for various platforms. Goes well with HTML5 Boilerplate.

Getting started

Install: npm install --global generator-server-configs

Run it with yo: yo server-configs

You can bypass the prompt by specifying the config directly: yo server-configs node

Possible arguments: node, apache, nginx, lighttpd, gae, iis

License

MIT © Sindre Sorhus