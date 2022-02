yeoman generator for react component for node 4.0.0

see also https://github.com/react-component/rc-tools

Feature

support typescript

support pre-commit

support eslint

support karma

support coveralls.io

support travis-ci

support saucelabs

Usage

npm install yo generator-rc -g mkdir test cd test yo rc --port=8000 --author=yiminghe@gmail.com --rc_version=1.0.0

all parameters:

`` port defaults to 8000,

author defaults to empty,

rc_version defaults to 1.0.0,

tnpm defaults to false,

repo_url defaults to http://github.com/react-component,

pkg_name defaults to parent directory's name, ``

file structure

- .travis.yml - examples - index.html - index.tsx - src - Component.tsx - index.tsx - index.js - tests - index.js - detail.spec.tsx - package.json

import * as ReactDOM from 'react-dom' ; import * as React from 'react' ; import Component from 'rc-test' ; ReactDOM.render( < Component /> , document.getElementById('__react-content'));

import * as React from 'react' ; export default class Component extends React . Component < any , any > { render(){ return < div > </ div > ; } }

import expect from 'expect.js' ; import * as React from 'react' ; import Component from 'rc-test' ; describe( 'it' , function ( ) { it( 'works' , function ( ) { const component = ( < Component /> < a > </ a > </ Component > ); expect(component).to.be(component); }); });

placeholder

start server

npm install npm start