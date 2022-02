A Meteor project generator for Yeoman. *Updated for Meteor 1.0!

Prerequisites

To install yeoman from npm, run:

npm install -g yo

Install

To install generator-meteor from npm, run:

npm install -g generator-meteor

Create a new project directory:

mkdir your-new-project && cd $_

Initiate the generator:

yo meteor

Finally, run Meteor:

meteor

NEW View and Collection Generators

Generator-Meteor now supports primitive scaffolding using Yeoman sub-generators

To generate a new Meteor Collection, try using:

yo meteor:collection yourCollectionName

To generate a new Meteor Template view/events/helper, try this one out:

$ yo meteor: view viewName

These generators will be extended over time and I hope you make good use of them!

Structure Generated with Iron-Router Enabled

/ .meteor/ .gitignore packages release client/ compatibility/ lib/ subscriptions .js styles/ theme .css views/ common/ home .html home .js layout .html routes .js lib/ collections .js private/ public/ fonts/ images/ robots .txt server/ publications .js security .js server .js .gitignore <- contains sensible defaults for files/folders to ignore LICENSE <- default empty license file smart .json <- meteorite package definition

License

MIT License