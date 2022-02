Sometimes you dynamically want to create files while having access to all the Webpack compilation info.

Install

npm install --save-dev generate-asset-webpack-plugin

Usage

var GenerateAssetPlugin = require ( 'generate-asset-webpack-plugin' ); var webpackConfig = { plugins : [ new GenerateAssetPlugin({ filename : 'index.html' , fn : ( compilation, cb ) => { cb( null , createHtml(compilation)); }, extraFiles : [ 'favicon.ico' ] }) ] }

Example function using the compilation :