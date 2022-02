Gemidão do Zap

O brasileiro precisa ser estudado

O que é isso?

O Gemidão do Zap é uma aplicação escrita sobre o NodeJS que permite que você envie o gemidão do zap para seus amigos via chamada telefônica e simulando o número telefônico de pessoas conhecidas. É a mais conhecida aplicação GaaS (Gemidão as a Service) do mercado.

Por exemplo, eu posso enviar o gemidão do zap para meu amigo simulando uma ligação da mãe dele e, quando ele atender, AAAWN OOOWN NHAAA AWWWWN AAAAAH (inclusive, você acabou de cair no gemidão do zap escrito).

Como funciona?

Utilizamos a API de chamadas da TotalVoice. Você precisa criar uma conta para poder utilizar. Quando você cria uma conta, você obtém, gratuitamente, para fins de testes, R$ 3,00 para utilizar. Cada envio do gemidão debita R$ 0,35.

Clique aqui para criar sua conta

Você receberá um token de acesso, que poderá passar para a nossa API para fazer as chamadas. Fique tranquilo, todo o código é aberto e não a salvaremos.

Do que eu preciso?

Do node acima da versão 6.

Instalação

sudo npm install -g gemidao-do-zap

Você terá disponível globalmente o comando gemidao-do-zap .

Parâmetros

Parâmetro Obrigatório Descrição --token ✅ Seu token de acesso do TotalVoice --de Quem está enviando o gemidão? Qualquer número telefônico! --para ✅ Quem é a vítima do gemidão do zap? --sms Se definido, será enviado um SMS ao invés de uma chamada

Exemplo

gemidao-do-zap --de=47998569631 --para=47996326548 --token=ade6a19ecee14577634f66af105eb68c

Observações:

Somente chamadas brasileiras. Omita o +55

A função de SMS é alpha. Por enquanto, funciona somente para o número cadastrado

A vítima receberá uma ligação e, quando atender, ouvirá o delicioso gemido do zap!

Cadê o áudio?

O arquivo encontra-se neste link. Abra por sua conta e risco!

Docker

Para quem quer rodar via Docker

$ docker build -t gemidao- do -zap -f Dockerfile .

$ docker run --rm --name gemidao-do-zap -e DE= {{telefone}} -e PARA= {{telefone}} -e TOKEN= {{token}} gemidao-do-zap

Por quê!?

Porque somos brasileiros!

Disclaimer

Os autores deste projeto não possuem qualquer ligação com a TotalVoice. TotalVoice é uma marca registrada.