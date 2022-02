注意:3.x.x之后修改了所传入的字段名称,将 publicKey 和 privateKey 修改为 geetest_id 和 geetest_key ,升级会造成不兼容问题,请各位注意在升级前修改相应的字段名称,新用户无须关注此修改

我们现在将 https://static.geetest.com/static/tools/gt.js 文件放在了本地,目的在于利用多CDN,尽可能保证静态文件的加载。

Install 安装

npm install geetest --save

运行DEMO

cd Project git clone https://github.com/GeeTeam/gt-node-sdk.git cd gt-node-sdk npm install npm start // 最后请打开浏览器访问localhost:8080 // 了解sdk的使用方式请查阅demo目录下的app.js文件

使用说明

sdk 提供 Geetest 构造函数,实例化时需要传入一个配置对象。

配置对象的字段如下:

geetest_id :验证公钥, 必须

:验证公钥, geetest_key :验证私钥, 必须

:验证私钥, protocol :与极验服务器交互时使用的协议,默认为 http:// , 可选

:与极验服务器交互时使用的协议,默认为 , api_server :针对私有化用户提供对默认的 api.geetest.com 进行修改,普通用户无需关注此选项,可选

geetest_id 和 geetest_key 申请地址:account.geetest.com

申请后,初始化 Geetest :

var Geetest = require ( 'geetest' ); var captcha = new Geetest({ geetest_id : 'xxx' , geetest_key : 'xxx' , });

上述 Geetest 的实例 captcha 提供两个方法:

captcha.register( function ( err, data ) { if (err) { console .error(err); return ; } var body = { gt : data.geetest_id, challenge : data.challenge, success : data.success }; }); captcha.register().then( function ( data ) { var body = { gt : data.geetest_id, challenge : data.challenge, success : data.success }; }, function ( err ) { console .error(err); });