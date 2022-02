light and high speed and 100% js implement graphical library, it can running in any platform, BUT only support bmp 24bit format, internal contains 3 fonts

demo

请看 src/demo,里面有关于如何做验证码、如何做图像处理的案例

API

获得对象的两种方式:

构造函数,创建指定宽高的图片对象(初始化为一张全黑的图片)

import { BMP24 } from 'gd-bmp' ; const BMP24 = require ( 'gd-bmp' ).BMP24; const img = new BMP24(w, h);

从文件加载bmp (注意!必需确保文件是24位bmp)

const img = await BMP24.loadFromFile(file);

获取BMP文件数据

obj.getFileData()

Data Url

const img = makeImg(); const dataUrl = img.getDataUrl(); res.setHeader( 'Content-Type' , 'text/html' ); res.end( `<img src=" ${dataUrl} "/>` );

API

obj.drawPoint(x, y, rgb) obj.drawPointRGB(x, y, rgb) obj.getPointRGB(x, y) obj.drawLine(x1, y1, x2, y2, rgb) obj.drawRect(x, y, w, h, rgb) obj.fillRect(x, y, w, h, rgb) obj.drawCircle(x, y, r, rgb) obj.drawChar(ch, x, y, font, color) obj.drawString(str, x, y, font, color)

关于字体和颜色

已经内置了三种规格的字体(仅包含大小写英文字母和数字),可以通过:BMP24.font8x16、BMP24.font12x24和BMP24.font16x32得到

另外你也可以参考demo自己生成和定义字体

demo内包含一个支持中文的字库文件,支持65535个字符,需要占用2M内存

颜色采用数值的方式,按RGB排列,例如:红色0xff0000,绿色0x00ff00,蓝色0x0000ff

只支持24位bmp

推荐用windows自带的画图工具转码bmp

License

MIT