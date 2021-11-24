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gco

gcoord

by Jiulong Hu
0.3.2 (see all)

地理坐标系转换工具

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Maintenance

Last Commit

3mos ago

Contributors

5

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

Yes?

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Readme

Gcoord

npm version codecov gzip size LICENSE 996.icu

gcoord(geographic coordinates)是一个处理地理坐标系的JS库，用来修正百度地图、高德地图及其它互联网地图坐标系不统一的问题。

支持转换坐标数组和GeoJSON数据，能在node环境以及所有现代浏览器（IE8+）中运行，gzip后仅3kb。

更多信息可以阅读地理坐标系

🚨 注意

在发布、展示、传播数据时，请务必遵守相关法律规定

（禁止）未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统
— 中华人民共和国测绘法，40 (1)

导航电子地图在公开出版、销售、传播、展示和使用前，必须进行空间位置技术处理。
— GB 20263―2006《导航电子地图安全处理技术基本要求》，4.1

Install

通过npm安装:

npm install gcoord --save

或者直接在页面中引入:

<script src="https://unpkg.com/gcoord/dist/gcoord.js"></script>

Import

CommonJS:

const gcoord = require('gcoord');

ES Module:

import gcoord from 'gcoord';

同时也支持AMD和CMD规范

Usage

例如从手机的GPS得到一个经纬度坐标，需要将其展示在百度地图上，则应该将当前坐标从WGS-84坐标系转换为BD-09坐标系

var result = gcoord.transform(
  [116.403988, 39.914266],    // 经纬度坐标
  gcoord.WGS84,               // 当前坐标系
  gcoord.BD09                 // 目标坐标系
);

console.log(result);  // [116.41661560068297, 39.92196580126834]

同时gcoord还可以转换GeoJSON对象的坐标系，详细使用方式可以参考API

API

transform(input, from, to)

进行坐标转换

参数

返回值

GeoJSON | Array<number>

示例

// 将GCJ02坐标转换为WGS84坐标
var result = gcoord.transform([123, 45], gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84);
console.log(result);  // [122.99395597, 44.99804071]

// 转换GeoJSON坐标
var geojson = {
  "type": "Point",
  "coordinates": [123, 45]
}
gcoord.transform(geojson, gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84);
console.log(geojson.coordinates); // [122.99395597, 44.99804071]

返回数组或GeoJSON对象（由输入决定），注意：当输入为GeoJSON时，transform会改变输入对象

CRS

CRS为坐标系，目标支持以下几种坐标系

CRS            坐标格式说明  
gcoord.WGS84[lng,lat]WGS-84坐标系，GPS设备获取的经纬度坐标
gcoord.GCJ02[lng,lat]GCJ-02坐标系，google中国地图、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和高德地图所用的经纬度坐标
gcoord.BD09[lng,lat]BD-09坐标系，百度地图采用的经纬度坐标
gcoord.BD09LL[lng,lat]同BD09
gcoord.BD09MC[x,y]BD-09米制坐标，百度地图采用的米制坐标，单位：米
gcoord.BD09Meter[x,y]同BD09MC
gcoord.Baidu[lng,lat]百度坐标系，BD-09坐标系别名，同BD-09
gcoord.BMap[lng,lat]百度地图，BD-09坐标系别名，同BD-09
gcoord.AMap[lng,lat]高德地图，同GCJ-02
gcoord.WebMercator[x,y]Web Mercator投影，墨卡托投影，同EPSG3857，单位：米
gcoord.WGS1984[lng,lat]WGS-84坐标系别名，同WGS-84
gcoord.EPSG4326[lng,lat]WGS-84坐标系别名，同WGS-84
gcoord.EPSG3857[x,y]Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米
gcoord.EPSG900913[x,y]Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米

支持更多坐标系？ gcoord的目标是处理web地图中的坐标，目前支持的坐标系已经能满足绝大部分要求了，同时gcoord也能保持轻量。如果需要更专业的坐标系处理工具，可以使用proj4js等开源库

LICENSE

MIT

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