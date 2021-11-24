Gcoord

gcoord(geographic coordinates)是一个处理地理坐标系的JS库，用来修正百度地图、高德地图及其它互联网地图坐标系不统一的问题。

支持转换坐标数组和GeoJSON数据，能在node环境以及所有现代浏览器（IE8+）中运行，gzip后仅3kb。

更多信息可以阅读地理坐标系

🚨 注意

在发布、展示、传播数据时，请务必遵守相关法律规定

（禁止）未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统

— 中华人民共和国测绘法，40 (1)

导航电子地图在公开出版、销售、传播、展示和使用前，必须进行空间位置技术处理。

— GB 20263―2006《导航电子地图安全处理技术基本要求》，4.1

Install

通过npm安装:

npm install gcoord --save

或者直接在页面中引入:

< script src = "https://unpkg.com/gcoord/dist/gcoord.js" > </ script >

Import

CommonJS:

const gcoord = require ( 'gcoord' );

ES Module:

import gcoord from 'gcoord' ;

同时也支持AMD和CMD规范

Usage

例如从手机的GPS得到一个经纬度坐标，需要将其展示在百度地图上，则应该将当前坐标从WGS-84坐标系转换为BD-09坐标系

var result = gcoord.transform( [ 116.403988 , 39.914266 ], gcoord.WGS84, gcoord.BD09 ); console .log(result);

同时gcoord还可以转换GeoJSON对象的坐标系，详细使用方式可以参考API

API

进行坐标转换

参数

input GeoJSON | string | Array<number> GeoJSON对象，或GeoJSON字符串，或经纬度数组

GeoJSON对象，或GeoJSON字符串，或经纬度数组 from CRS 当前坐标系

当前坐标系 to CRS 目标坐标系

返回值

GeoJSON | Array<number>

示例

var result = gcoord.transform([ 123 , 45 ], gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84); console .log(result);

var geojson = { "type" : "Point" , "coordinates" : [ 123 , 45 ] } gcoord.transform(geojson, gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84); console .log(geojson.coordinates);

返回数组或GeoJSON对象（由输入决定），注意：当输入为GeoJSON时，transform会改变输入对象

CRS

CRS为坐标系，目标支持以下几种坐标系

CRS 坐标格式 说明 gcoord.WGS84 [lng,lat] WGS-84坐标系，GPS设备获取的经纬度坐标 gcoord.GCJ02 [lng,lat] GCJ-02坐标系，google中国地图、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和高德地图所用的经纬度坐标 gcoord.BD09 [lng,lat] BD-09坐标系，百度地图采用的经纬度坐标 gcoord.BD09LL [lng,lat] 同BD09 gcoord.BD09MC [x,y] BD-09米制坐标，百度地图采用的米制坐标，单位：米 gcoord.BD09Meter [x,y] 同BD09MC gcoord.Baidu [lng,lat] 百度坐标系，BD-09坐标系别名，同BD-09 gcoord.BMap [lng,lat] 百度地图，BD-09坐标系别名，同BD-09 gcoord.AMap [lng,lat] 高德地图，同GCJ-02 gcoord.WebMercator [x,y] Web Mercator投影，墨卡托投影，同EPSG3857，单位：米 gcoord.WGS1984 [lng,lat] WGS-84坐标系别名，同WGS-84 gcoord.EPSG4326 [lng,lat] WGS-84坐标系别名，同WGS-84 gcoord.EPSG3857 [x,y] Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米 gcoord.EPSG900913 [x,y] Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米

支持更多坐标系？ gcoord的目标是处理web地图中的坐标，目前支持的坐标系已经能满足绝大部分要求了，同时gcoord也能保持轻量。如果需要更专业的坐标系处理工具，可以使用proj4js等开源库

LICENSE

MIT