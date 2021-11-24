gcoord(geographic coordinates)是一个处理地理坐标系的JS库，用来修正百度地图、高德地图及其它互联网地图坐标系不统一的问题。
支持转换坐标数组和GeoJSON数据，能在node环境以及所有现代浏览器（IE8+）中运行，gzip后仅3kb。
更多信息可以阅读地理坐标系
在发布、展示、传播数据时，请务必遵守相关法律规定
（禁止）未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统
— 中华人民共和国测绘法，40 (1)
导航电子地图在公开出版、销售、传播、展示和使用前，必须进行空间位置技术处理。
— GB 20263―2006《导航电子地图安全处理技术基本要求》，4.1
通过npm安装:
npm install gcoord --save
或者直接在页面中引入:
<script src="https://unpkg.com/gcoord/dist/gcoord.js"></script>
CommonJS:
const gcoord = require('gcoord');
ES Module:
import gcoord from 'gcoord';
同时也支持AMD和CMD规范
例如从手机的GPS得到一个经纬度坐标，需要将其展示在百度地图上，则应该将当前坐标从WGS-84坐标系转换为BD-09坐标系
var result = gcoord.transform(
[116.403988, 39.914266], // 经纬度坐标
gcoord.WGS84, // 当前坐标系
gcoord.BD09 // 目标坐标系
);
console.log(result); // [116.41661560068297, 39.92196580126834]
同时gcoord还可以转换GeoJSON对象的坐标系，详细使用方式可以参考API
进行坐标转换
参数
返回值
示例
// 将GCJ02坐标转换为WGS84坐标
var result = gcoord.transform([123, 45], gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84);
console.log(result); // [122.99395597, 44.99804071]
// 转换GeoJSON坐标
var geojson = {
"type": "Point",
"coordinates": [123, 45]
}
gcoord.transform(geojson, gcoord.GCJ02, gcoord.WGS84);
console.log(geojson.coordinates); // [122.99395597, 44.99804071]
返回数组或GeoJSON对象（由输入决定），注意：当输入为GeoJSON时，transform会改变输入对象
CRS为坐标系，目标支持以下几种坐标系
|CRS
|坐标格式
|说明
|gcoord.WGS84
|[lng,lat]
|WGS-84坐标系，GPS设备获取的经纬度坐标
|gcoord.GCJ02
|[lng,lat]
|GCJ-02坐标系，google中国地图、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和高德地图所用的经纬度坐标
|gcoord.BD09
|[lng,lat]
|BD-09坐标系，百度地图采用的经纬度坐标
|gcoord.BD09LL
|[lng,lat]
|同BD09
|gcoord.BD09MC
|[x,y]
|BD-09米制坐标，百度地图采用的米制坐标，单位：米
|gcoord.BD09Meter
|[x,y]
|同BD09MC
|gcoord.Baidu
|[lng,lat]
|百度坐标系，BD-09坐标系别名，同BD-09
|gcoord.BMap
|[lng,lat]
|百度地图，BD-09坐标系别名，同BD-09
|gcoord.AMap
|[lng,lat]
|高德地图，同GCJ-02
|gcoord.WebMercator
|[x,y]
|Web Mercator投影，墨卡托投影，同EPSG3857，单位：米
|gcoord.WGS1984
|[lng,lat]
|WGS-84坐标系别名，同WGS-84
|gcoord.EPSG4326
|[lng,lat]
|WGS-84坐标系别名，同WGS-84
|gcoord.EPSG3857
|[x,y]
|Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米
|gcoord.EPSG900913
|[x,y]
|Web Mercator投影，同WebMercator，单位：米
支持更多坐标系？ gcoord的目标是处理web地图中的坐标，目前支持的坐标系已经能满足绝大部分要求了，同时gcoord也能保持轻量。如果需要更专业的坐标系处理工具，可以使用proj4js等开源库
MIT