gcd

Compute the greatest common divisor using Euclid's algorithm.

example

var gcd = require ( 'gcd' ); var n = gcd( 121 , 44 ); console .log(n);

11

methods

var gcd = require ( 'gcd' )

Return the greatest common divisor of the integers a and b using Euclid's algorithm.

install

With npm do:

npm install gcd

license

MIT