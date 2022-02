GB/T 2260

The latest GB/T 2260 codes. Read the GB2260 Specification.

Installation

Install with npm:

$ npm install gb2260

Usage

var gb2260 = require ( 'gb2260' ); gb2260.register( '201410' , require ( 'gb2260/lib/201410' ))

GB2260

var gb = new gb2260.GB2260(revision);

Interface for GB2260.

Get division for the given code.

var division = gb.get( "110105" ) division.name division.code division.revision division.province division.prefecture division.toJSON() division.toString() division.valueOf()

Return a list of provinces in Division data structure.

gb.provinces()

Return a list of prefecture level cities in Division data structure.

gb.prefectures( 110000 )

Return a list of counties in Division data structure.

gb.counties( 110100 )

Return a list of available revisions.

gb2260.revisions()

License

MIT.