This plugin sends Core Web Vitals to Vercel Analytics. This plugin is configured by default on Vercel. You do not need to install it manually. For more information, read this post.

Install

npm i gatsby-plugin-vercel

or

yarn add gatsby-plugin-vercel

Usage

module .exports = { plugins : [ { resolve : "gatsby-plugin-vercel" , options : { debug : false , }, }, ], };

Inspiration