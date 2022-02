svg-sprite plugin for Gatsby

Table of contents

Installation

Install gatsby-plugin-svg-sprite via npm.

npm install gatsby-plugin-svg-sprite --save

Add gatsby-plugin-svg-sprite to your plugins in gatsby-config.js .

module .exports = { plugins : [ 'gatsby-plugin-svg-sprite' ], }

Usage

import twitterIcon from './path/to/twitter.svg' const Icon = () => ( < svg > < use xlinkHref = { `#${ twitterIcon.id }`} /> </ svg > )

License

MIT License

Copyright (c) 2018 Marco Biedermann