Prismic preview

Enable previews of your prismic documents by looking for graphql query data and patch in data from prismic previews.

Note Checkout gatsby-source-prismic-graphql for updated version that works with Prismic's GraphQL API https://github.com/birkir/gatsby-source-prismic-graphql It has more features and much better stability

Installing

Install module

npm install --save gatsby-plugin-prismic-preview

Add plugin to gatsby-config.js :

{ resolve : 'gatsby-plugin-prismic-preview' , options : { repositoryName : 'gatsby-source-prismic-test-site' , linkResolver : require ( './src/linkResolver' ), path : '/preview' , } }

Configuration

repositoryName

Should be the same as the one in gatsby-source-prismic plugin

linkResolver

Inline function

options: { linkResolver(doc) { if (doc.type === 'BlogPost' ) { return `/blog/ ${doc.uid} ` ; } return ` ${doc.type} ` ; }, },

or a require to a specific file (must be ES5 module.exports format)

options: { linkResolver : require ( './src/utils/linkResolver' ), },

path

Where the preview page should live.

Defaults to /preview .

Usage

import { withPrismicPreview } from 'gatsby-plugin-prismic-preview' ; const AboutPage = ( { data } ) => ( < h1 > About {console.log('This will now include preview data:', data.prismicAboutPage.title)} </ h1 > ); export default withPrismicPreview({ data })(AboutPage);

Staging environment

Only allow previews on staging? In gatsby-config.js do a conditional operation:

const plugins = [ 'plugin-1' , 'plugin-2' , ]; if (process.env.NODE_ENV === 'staging' ) { plugins.push({ resolve : 'gatsby-plugin-prismic-preview' , options : {} }); } module .exports = { siteMetadata : { title : 'Gatsby Default Starter' , }, plugins, };

Troubleshooting

Report issues on GitHub