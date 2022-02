How to use it ?

yarn add gatsby-plugin-google-fonts npm install gatsby-plugin-google-fonts --save

Add some fonts to your gatsby-config.js :

module .exports = { siteMetadata : { title : `I like Google fonts` }, plugins : [ { resolve : `gatsby-plugin-google-fonts` , options : { fonts : [ `limelight` , `source sans pro\:300,400,400i,700` ], display : 'swap' } } ] }

