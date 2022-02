Use Ant Design with Gatsby

Install

npm install antd gatsby-plugin-antd --save

How to use

Include the plugin in your gatsby-config.js file.

plugins : [ 'gatsby-plugin-antd' ] plugins : [ { resolve : 'gatsby-plugin-antd' , options : { style : true } } ]

note: if you are using less then you need to install less

In your component(s) include the Ant Design component using dynamic imports as suggested here https://ant.design/docs/react/getting-started#Import-on-Demand

import { Button } from 'antd' export default () => < Button type = "primary" > Primary </ Button >