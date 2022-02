gar

The lightweight Node arguments parser

Install

npm i gar

Use

const args = require ( 'gar' )(process.argv.slice( 2 )) console .log(args)

So for: -h hey --toggle -ac --hey=hi -spaced "hey there" -num 1 lone

{ "h" : "hey" , "toggle" : true , "a" : true , "c" : true , "hey" : "hi" , "spaced" : "hey there" , "num" : 1 , "_" : [ "lone" ] }

Why use gar?

gar is way more lightweight than other argument parsing packages.

Here's a size comparison table: