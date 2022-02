English | 简体中文

G2

G2 是一套基于图形语法理论的可视化底层引擎,以数据驱动,提供图形语法与交互语法,具有高度的易用性和扩展性。使用 G2,你可以无需关注图表各种繁琐的实现细节,一条语句即可使用 Canvas 或 SVG 构建出各种各样的可交互的统计图表。

📺 线上示例

✨ 特性

💯 完善的图形语法:数据到图形的映射,能够绘制出所有的图表。

🤩 全新的交互语法:通过触发和反馈机制可以组合出各种交互行为,对数据进行探索。

🦍 强大的 View 模块:可支持开发个性化的数据多维分析图形。

👬 双引擎渲染:Canvas 或 SVG 任意切换。

💄 可视化组件体系:面向交互、体验优雅。

🛡 全面拥抱 TypeScript:提供完整的类型定义文件。

📦 安装

$ npm install @antv/g2

🔨 快速上手

在绘图前我们需要为 G2 准备一个 DOM 容器:

< div id = "c1" > </ div >

import { Chart } from '@antv/g2' ; const data = [ { genre: 'Sports' , sold: 275 }, { genre: 'Strategy' , sold: 115 }, { genre: 'Action' , sold: 120 }, { genre: 'Shooter' , sold: 350 }, { genre: 'Other' , sold: 150 }, ]; const chart = new Chart({ container: 'c1' , width: 600 , height: 300 , }); chart.data(data); chart.interval().position( 'genre*sold' ); chart.render();

⌨️ 本地开发

$ npm install $ npm run test $ npm run test -live $ npm run ci $ npm start

🏷️ 版本

你也可以在业务中使用基于 G2 封装的常规统计图表 G2Plot,可以使用配置的方式快速生成一个通用图表,降低开发者的使用成本。

🤝 如何贡献

如果您在使用的过程中碰到问题,可以先通过 issues 看看有没有类似的 bug 或者建议。

如需提交代码,请遵从我们的贡献指南。

联系我们

钉钉群组号码: 30233731 / 35686967 (2 群)