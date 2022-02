Check whether a password is common.

npm install fxa-common-password-list

const commonPassworList = require ( 'fxa-common-password-list' ); commonPassworList.test( 'password' ); commonPasswordList.test( '@!#^GDSAQ@#^Q#@^$YAESFDAS' );

Tagging a release

One command to do it all:

npm version <version>

Creates a release branch

Updates version number in package.json, package-lock.json

Updates CHANGELOG.md

Commits changes

Creates a tag

Pushes release branch and tag to origin

Generating password list

A new encoded password list can be created

node scripts/generate-encoded-passwords-module.js ./source_data/10_million_password_list_top_1M.txt ./src/encoded-passwords.js 50000 8

MPL-2.0