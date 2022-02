futurize

Turn callback-style functions or promises into futures

-function read(path) { - return new Future(function(reject, resolve) { - fs.readFile(path, function(error, data) { - if (error) reject(error) - else resolve(data) - }) - }) -} +const read = futurize(Future)(fs.readFile);

Example

Futurize a callback-style function

import { futurize } from 'futurize' ; import { Future } from 'ramda-fantasy' ; import Task from 'data.task' ; const future = futurize(Future); import { readFile } from 'fs' const read = future(readFile); function decode ( buffer ) { return buffer.map( a => a.toString( 'utf-8' )); } const readme = decode(read( 'README.md' )); const license = decode(read( 'LICENSE.md' )); const concatenated = readme.chain( a => license.map( b => a + b)); concatenated.fork( error => console .error(error) , data => console .log(data) );

Futurize a callback with multiple arguments

import { futurizeV } from 'futurize' ; import { Future } from 'ramda-fantasy' ; const futureV = futurizeV(Future); const read = futureV(fs.read); read(fs.openSync( 'package.json' , 'r' ), new Buffer([]), 0 , 2 , 0 ) .fork( console .error, ([bytesRead, buf]) => { console .log(buf.toString( 'utf8' )); });

Futurize a promise

import { futurizeP } from 'futurize' ; import { Future } from 'ramda-fantasy' ; import Task from 'data.task' ; import myPromisedFunction from 'a-module' ; const future = futurizeP(Future); const myFuturizedFunction = future(myPromisedFunction);

API

futurize :: Constructor -> CPS -> ( ...args -> Future )

futurizeP :: Constructor -> Promise -> ( ...args -> Future )

License

MIT © stoeffel