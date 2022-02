NB! This is readme for 3.0.0 - vNext version

See here for v2 docs

Simple helper to do typechecking You need to install newest typescript to use this.

npm install fuse-box-typechecker

Output sample with all options enabled

How to load and configure

As plugin for fusebox v4

import {pluginTypeChecker} from 'fuse-box-typechecker' ; plugins:[pluginTypeChecker({ tsConfig : './src/tsconfig' , name : 'Superman' })]

As Standalone

const typeChecker = require ( 'fuse-box-typechecker' ).TypeChecker({ tsConfig : './tsconfig.json' , basePath : './' , name : 'checkerSync' }); typeChecker.printSettings(); typeChecker.inspectAndPrint(); typeChecker.worker_watch( './src' );

Emiting code

const checker = require ( 'fuse-box-type-checker' ).TypeChecker({ tsConfig : './tsconfig.json' , tsConfigOverride :{ "compilerOptions" : { "outDir" : "testme/" } }, basePath : './' , name : 'checkerEmit' }); checker.printSettings(); let result = checker.inspectOnly(); checker.printOnly(result); result.oldProgram.emit();

Public functions

printSettings(): void ; inspectAndPrint(): number ; inspectOnly(oldProgram: ts.EmitAndSemanticDiagnosticsBuilderProgram): IResults; printOnly(errors: IResults): number ; worker_watch(pathToWatch: string ): void ; worker_kill(): void ; worker_inspect(): void ; worker_PrintSettings(): void ; worker_print(): void ; worker_inspectAndPrint(): void ;

Options/interface info