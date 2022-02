Get origin of a function in io.js and node.js

Usage

npm install function -origin

and then:

var FunctionOrigin = require ( 'function-origin' ); var origin = FunctionOrigin(someFn);

origin has the following properties:

file — source file name;

— source file name; line — line number (0-based);

— line number (0-based); column — column number (0-based);

— column number (0-based); inferredName .

License

MIT