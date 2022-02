Dev Server for Functional TypeScript.

See the main docs for more info on FTS in general.

Install

npm install -g fts-dev

Usage

Say we have the following FTS function:

export function example ( name: string , date: Date ): string { return ` ${name} : ${date} ` }

You can easily create a local dev server for this function with:

fts-dev example.ts

The server defaults to port 3000.

License

MIT © Saasify