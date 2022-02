Fscreen - Fullscreen API

Vendor agnostic access to the Fullscreen API. Build with the Fullscreen API as intended without worrying about vendor prefixes.

Code is in the /demo folder.

npm install --save fscreen

import fscreen from 'fscreen' ; fscreen.fullscreenEnabled === true / false ; fscreen.fullscreenElement === null / undefined / DOM Element; fscreen.requestFullscreen(element); fscreen.requestFullscreenFunction(element); fscreen.exitFullscreen(); fscreen.onfullscreenchange = handler; fscreen.addEventListener( 'fullscreenchange' , handler, options); fscreen.removeEventListener( 'fullscreenchange' , handler, options); fscreen.onfullscreenerror = handler; fscreen.addEventListener( 'fullscreenerror' , handler, options); fscreen.removeEventListener( 'fullscreenerror' , handler, options); fscreen.fullscreenPseudoClass;

Usage

Use it just like the spec API.