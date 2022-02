Monkey-patches for filesystem related things.

Rewrite require function to load Node's modules from memory.

Or rewrite the whole fs filesystem module.

Install

npm install --save fs-monkey

Terms

An fs-like object is an object that implements methods of Node's filesystem API. It is denoted as vol :

let vol = { readFile : () => { }, readFileSync : () => { }, }

Reference

patchFs - rewrites Node's filesystem module fs with fs-like object vol

- rewrites Node's filesystem module with fs-like object patchRequire - rewrites require function, patches Node's module module to use a given fs-like object for module loading

License

Unlicense - public domain.