blob store that stores blobs on the local file system

npm install fs-blob-store

Usage

var fs = require ( 'fs-blob-store' ) var blobs = fs( 'some-directory' ) var ws = blobs.createWriteStream({ key : 'some/path/file.txt' }) ws.write( 'hello world

' ) ws.end( function ( ) { var rs = blobs.createReadStream({ key : 'some/path/file.txt' }) rs.pipe(process.stdout) })

License

MIT