Deprecated

This package is no longer relevant as Node.js 0.12 is unmaintained.

Install

$ npm install

Usage

var fsAccess = require ( 'fs-access' ); fsAccess( 'unicorn.txt' , function ( err ) { if (err) { console .error( 'no access' ); return ; } console .log( 'access' ); });

var fsAccess = require ( 'fs-access' ); try { fsAccess.sync( 'unicorn.txt' ); console .log( 'access' ); } catch (err) { console .error( 'no access' ); }

API

See the fs.access() & fs.accessSync() docs.

Mode flags are on the fsAccess instance instead of fs . Only the F_OK mode is supported.

License

MIT © Sindre Sorhus