Create a from2 stream based on an array of source values

Useful when you want to create a Readable stream with some values you already have in an array

example

var from = require ( 'from2-array' ) var through = require ( 'through2' ) from .obj([{ name : 'a' },{ name : 'b' },{ name : 'c' }]).pipe(through.obj( function ( chunk, enc, cb ) { console .log( 'found: ' + chunk.name) cb() }))

license

MIT