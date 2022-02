Trace APIs declaratively through Frida.

Example

const trace = require ( 'frida-trace' ); const func = trace.func; const argIn = trace.argIn; const argOut = trace.argOut; const retval = trace.retval; const types = trace.types; const pointer = types.pointer; const INT = types.INT; const POINTER = types.POINTER; const UTF8 = types.UTF8; trace({ module : 'libsqlite3.dylib' , functions : [ func( 'sqlite3_open' , retval(INT), [ argIn( 'filename' , UTF8), argOut( 'ppDb' , pointer(POINTER), when( 'result' , isZero)), ]), func( 'sqlite3_prepare_v2' , retval(INT), [ argIn( 'db' , POINTER), argIn( 'zSql' , [UTF8, bind( 'length' , 'nByte' )]), argIn( 'nByte' , INT), argOut( 'ppStmt' , pointer(POINTER), when( 'result' , isZero)), ]) ], callbacks : { onEvent(event) { console .log( 'onEvent! ' + JSON .stringify(event, null , 2 )); }, onEnter(event, context) { event.trace = Thread.backtrace(context) .map(DebugSymbol.fromAddress) .filter( x => x.name); }, onError(e) { console .error(e); } } }); function isZero ( value ) { return value === 0 ; }

Auto-generating boilerplate from header files