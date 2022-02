Java runtime interop from Frida. This module is bundled with Frida and exposed through the global named Java .

Running the test-suite

Dependencies

Android SDK Platform-Tools >= 27.0.1

Android NDK r21

With environment configured accordingly:

$ export ANDROID_SDK_ROOT=~/Library/Android/Sdk $ export ANDROID_NDK_ROOT=/usr/ local /opt/android-ndk-r21

Configuration

Go to /test/config.mk for editing the device configuration settings.

Run

$ make check

Debug

$ make check-gdb

Auto-run tests on JavaScript change