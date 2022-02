freshy

An (admittedly naïve) node module (un|re)loader/refreshener.

API

module (String) - the module to unload

Completely unload a node module from the cache. Returns true if the module was present in the cache, false if not.

var minimist = require ( 'minimist' ), freshy = require ( 'freshy' ); freshy.unload( 'minimist' );

module (String) - the module to reload

Completely unload and reload a given module in place, leaving the new copy in the cache. Returns reloaded module.

var minimist = require ( 'minimist' ), freshy = require ( 'freshy' ); var fresh = freshy.reload( 'minimist' ); console .log(minimist === fresh);

module (String) - the module for which to fetch a fresh instance

(String) - the module for which to fetch a fresh instance callback (function, optional) - A function called while the fresh module is the one in cache

Get a fresh instance of a module without disturbing the cached copy. Returns the fresh module instance.

var minimist = require ( 'minimist' ), freshy = require ( 'freshy' ); var fresh = freshy.freshy( 'minimist' ); console .log(minimist === fresh); var mini = require ( 'minimist' ); console .log(minimist === mini);

And to get a consistent require of modules that require each other, you can use the callback style:

var minimist = require ( 'minimist' ), freshy = require ( 'freshy' ); var alsofresh; var fresh = freshy.freshy( 'minimist' , function ( fresh ) { alsofresh = require ( 'minimist' ); console .log(fresh === alsofresh); }); console .log(minimist === fresh); console .log(fresh == alsofresh); var mini = require ( 'minimist' ); console .log(minimist === mini);