freemarker

Freemarker integration for NodeJS

How to use

JAVA_HOME should be set properly

should be set properly npm i freemarker -S

Render string

const Freemarker = require ( 'freemarker' ); const freemarker = new Freemarker(); freemarker.render( '<h1>${title}</h1>' , { title : 'test render' }, (err, result) => { if (err) { throw new Error (err); } console .log(result); });

NOTICE: Don't use #include in string for rendering.

Render file

const Freemarker = require ( 'freemarker' ); const freemarker = new Freemarker({ root : __dirname }); freemarker.renderFile(path.join(__dirname, 'index.ftl' ), data, (err, result) => { if (err) { throw new Error (err); } console .log(result); });

In this example, path.join(__dirname, 'index.ftl') can be replaced with index or index.ftl

Test

node v6+

npm test

Known issues

null is not supported

LICENSE

MIT