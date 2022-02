Detect the language of text.

Built with support for 403 languages.

View the monorepo for more packages and usage information.

Install

This package is ESM only: Node 12+ is needed to use it and it must be import ed instead of require d.

npm:

npm install franc-all

Support

This build supports the following languages:

Code Name Speakers cmn Mandarin Chinese 885M spa Spanish 332M eng English 322M rus Russian 288M arb Standard Arabic 280M ben Bengali 196M hin Hindi 182M por Portuguese 182M ind Indonesian 140M jpn Japanese 125M fra French 124M deu German 121M jav Javanese (Javanese) 76M jav Javanese (Latin) 76M kor Korean 75M tel Telugu 73M vie Vietnamese 67M mar Marathi 65M ita Italian 63M tam Tamil 62M tur Turkish 59M urd Urdu 54M guj Gujarati 44M pol Polish 44M ukr Ukrainian 41M kan Kannada 38M mai Maithili 35M mal Malayalam 34M pes Iranian Persian 33M mya Burmese 31M swh Swahili (individual language) 30M sun Sundanese 27M ron Romanian 26M pan Panjabi 26M bho Bhojpuri 25M amh Amharic 23M hau Hausa 22M fuv Nigerian Fulfulde 22M bos Bosnian (Cyrillic) 21M bos Bosnian (Latin) 21M hrv Croatian 21M nld Dutch 21M srp Serbian (Cyrillic) 21M srp Serbian (Latin) 21M tha Thai 21M ckb Central Kurdish 20M yor Yoruba 20M uzn Northern Uzbek (Cyrillic) 18M uzn Northern Uzbek (Latin) 18M zlm Malay (individual language) (Arabic) 18M zlm Malay (individual language) (Latin) 18M ibo Igbo 17M npi Nepali (individual language) 16M ceb Cebuano 15M skr Saraiki 15M tgl Tagalog 15M hun Hungarian 15M azj North Azerbaijani (Cyrillic) 14M azj North Azerbaijani (Latin) 14M sin Sinhala 13M koi Komi-Permyak 13M ell Modern Greek (1453-) 12M ces Czech 12M mag Magahi 11M run Rundi 11M bel Belarusian 10M plt Plateau Malagasy 10M qug Chimborazo Highland Quichua 10M mad Madurese 10M nya Nyanja 10M zyb Yongbei Zhuang 10M pbu Northern Pashto 10M kin Kinyarwanda 9M zul Zulu 9M bul Bulgarian 9M swe Swedish 9M lin Lingala 8M som Somali 8M hms Southern Qiandong Miao 8M hnj Hmong Njua 8M ilo Iloko 8M kaz Kazakh 8M uig Uighur (Arabic) 7M uig Uighur (Latin) 7M hat Haitian 7M khm Khmer 7M prs Dari 7M hil Hiligaynon 7M sna Shona 7M tat Tatar 7M xho Xhosa 7M hye Armenian 7M min Minangkabau 7M afr Afrikaans 6M lua Luba-Lulua 6M sat Santali 6M bod Tibetan 6M tir Tigrinya 6M fin Finnish 6M slk Slovak 6M tuk Turkmen (Cyrillic) 5M tuk Turkmen (Latin) 5M dan Danish 5M nob Norwegian Bokmål 5M suk Sukuma 5M als Tosk Albanian 5M sag Sango 5M nno Norwegian Nynorsk 5M heb Hebrew 5M mos Mossi 5M tgk Tajik 4M cat Catalan 4M sot Southern Sotho 4M kat Georgian 4M bcl Central Bikol 4M glg Galician 4M lao Lao 4M lit Lithuanian 4M umb Umbundu 4M tsn Tswana 4M vec Venetian 4M nso Pedi 4M ban Balinese 4M bug Buginese 4M knc Central Kanuri 4M kng Koongo 3M ibb Ibibio 3M lug Ganda 3M ace Achinese 3M bam Bambara 3M tzm Central Atlas Tamazight 3M ydd Eastern Yiddish 3M kmb Kimbundu 3M lun Lunda 3M shn Shan 3M war Waray (Philippines) 3M dyu Dyula 3M wol Wolof 3M kir Kirghiz 3M nds Low German 3M fuf Pular 3M mkd Macedonian 3M vmw Makhuwa 3M zgh Standard Moroccan Tamazight 2M ewe Ewe 2M khk Halh Mongolian 2M slv Slovenian 2M ayr Central Aymara 2M bem Bemba (Zambia) 2M emk Eastern Maninkakan 2M bci Baoulé 2M bum Bulu (Cameroon) 2M epo Esperanto 2M pam Pampanga 2M tiv Tiv 2M tpi Tok Pisin 2M ven Venda 2M ssw Swati 2M nyn Nyankole 2M kbd Kabardian 2M iii Sichuan Yi 2M yao Yao 2M lvs Standard Latvian 2M quz Cusco Quechua 2M src Logudorese Sardinian 2M rup Macedo-Romanian 2M sco Scots 2M tso Tsonga 2M men Mende (Sierra Leone) 1M fon Fon 1M nhn Central Nahuatl 1M dip Northeastern Dinka 1M kde Makonde 1M snn Siona 1M kbp Kabiyè 1M tem Timne 1M toi Tonga (Zambia) 1M ekk Standard Estonian 1M snk Soninke 1M cjk Chokwe 1M ada Adangme 1M aii Assyrian Neo-Aramaic 1M quy Ayacucho Quechua 1M rmn Balkan Romani 1M bin Bini 1M gaa Ga 1M ndo Ndonga 1M nym Nyamwezi 926K sus Susu 923K tly Talysh 915K srr Serer 869K kha Khasi 865K oci Occitan (post 1500) 855K hea Northern Qiandong Miao 820K gkp Guinea Kpelle 808K hni Hani 747K fry Western Frisian 730K yua Yucateco 700K fij Fijian 650K fur Friulian 600K tet Tetum 600K wln Walloon 600K eus Basque 588K oss Ossetian 588K nbl South Ndebele 588K pov Upper Guinea Crioulo 580K cym Welsh 580K lus Lushai 542K dag Dagbani 540K dga Southern Dagaare 501K bre Breton 500K kek Kekchí 500K lij Ligurian 500K pcd Picard 500K roh Romansh 500K bfa Bari 480K kri Krio 480K cnh Hakha Chin 446K lob Lobi 442K arn Mapudungun 440K bba Baatonum 400K dzo Dzongkha 400K kea Kabuverdianu 394K sah Yakut 363K smo Samoan 362K koo Konzo 362K nzi Nzima 353K maz Central Mazahua 350K pis Pijin 350K ctd Tedim Chin 344K cos Corsican 341K ltz Luxembourgish 336K lia West-Central Limba 335K mlt Maltese 330K hna Mina (Cameroon) 327K zdj Ngazidja Comorian 312K guc Wayuu 305K qwh Huaylas Ancash Quechua 300K quc K'iche' 300K div Dhivehi 287K isl Icelandic 283K kqn Kaonde 276K pap Papiamento 263K gle Irish 260K dyo Jola-Fonyi 260K hns Caribbean Hindustani 250K gjn Gonja 250K njo Ao Naga 232K hus Huastec 220K xsm Kasem 200K ote Mezquital Otomi 200K qxn Northern Conchucos Ancash Quechua 200K tyv Tuvinian 200K gag Gagauz 198K san Sanskrit 194K shk Shilluk 175K nba Nyemba 172K miq Mískito 160K mam Mam 157K tah Tahitian 150K nav Navajo 149K ami Amis 138K lot Otuho 135K cak Kaqchikel 132K tzh Tzeltal 130K tzo Tzotzil 130K lns Lamnso' 125K ton Tonga (Tonga Islands) 123K tbz Ditammari 120K lad Ladino 120K vai Vai 120K mto Totontepec Mixe 119K ady Adyghe 118K abk Abkhazian 105K ast Asturian 100K tsz Purepecha 100K swb Maore Comorian 97K cab Garifuna 95K krl Karelian 80K zam Miahuatlán Zapotec 80K top Papantla Totonac 80K cha Chamorro 78K crs Seselwa Creole French 73K ddn Dendi (Benin) 72K loz Lozi 72K mri Maori 70K hsb Upper Sorbian 70K cri Sãotomense 70K pbb Páez 68K alt Southern Altai 68K qva Ambo-Pasco Quechua 65K mxv Metlatónoc Mixtec 65K gla Scottish Gaelic 64K kjh Khakas 60K csw Swampy Cree 60K qvm Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua 55K fao Faroese 47K kal Kalaallisut 47K cni Asháninka 45K chk Chuukese 45K mah Marshallese 44K rar Rarotongan 43K evn Evenki 40K qvn North Junín Quechua 40K wwa Waama 40K buc Bushi 39K qvh Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua 38K toj Tojolabal 36K lue Luvale 36K qvc Cajamarca Quechua 35K ojb Northwestern Ojibwa 35K jiv Shuar 35K lld Ladin 30K hlt Matu Chin 30K que Quechua 30K pon Pohnpeian 28K agr Aguaruna 28K quh South Bolivian Quechua 25K tca Ticuna 25K chj Ojitlán Chinantec 22K ike Eastern Canadian Inuktitut 22K kwi Awa-Cuaiquer 21K rgn Romagnol 20K oki Okiek 20K tob Toba 20K guu Yanomamö 18K qxu Arequipa-La Unión Quechua 16K pau Palauan 15K shp Shipibo-Conibo 15K gld Nanai 12K gug Paraguayan Guaraní 12K mzi Ixcatlán Mazatec 11K cjs Shor 10K mic Mi'kmaq 8K haw Hawaiian 8K eve Even 7K yap Yapese 7K cbt Chayahuita 6K ame Yanesha' 6K gyr Guarayu 6K vep Veps 6K cpu Pichis Ashéninka 5K acu Achuar-Shiwiar 5K not Nomatsiguenga 4K sme Northern Sami 4K yad Yagua 4K ura Urarina 4K cbu Candoshi-Shapra 3K huu Murui Huitoto 3K cof Colorado 2K boa Bora 2K cbs Cashinahua 2K ztu Güilá Zapotec 2K piu Pintupi-Luritja 2K cbr Cashibo-Cacataibo 2K mcf Matsés 1K bis Bislama 1K orh Oroqen 1K ykg Northern Yukaghir 1K ese Ese Ejja 1K nio Nganasan 1K cic Chickasaw 1K csa Chiltepec Chinantec 1K mcd Sharanahua 950 amc Amahuaca 720 amr Amarakaeri 500 cot Caquinte 300 oaa Orok 295 ajg Aja (Benin) 200 arl Arabela 150 ppl Pipil 20 aar Afar unknown bax Bamun unknown nku Bouna Kulango unknown cbi Chachi unknown chr Cherokee unknown crh Crimean Tatar unknown duu Drung unknown cfm Falam Chin unknown fat Fanti unknown ido Ido unknown ina Interlingua (International Auxiliary Language Association) unknown kkh Khün unknown ktu Kituba (Democratic Republic of Congo) unknown fkv Kven Finnish unknown lat Latin unknown glv Manx unknown mfq Moba unknown mnw Mon unknown mxi Mozarabic 0 pcm Nigerian Pidgin unknown niu Niuean unknown kqs Northern Kissi unknown sey Secoya unknown gsw Swiss German unknown blt Tai Dam unknown kdh Tem unknown tdt Tetun Dili unknown twi Twi unknown auc Waorani unknown gaz West Central Oromo unknown pnb Western Panjabi unknown zro Záparo unknown

License

MIT © Titus Wormer