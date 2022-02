fractional

a fraction arithmetic library written in javascript.

npm install fractional

Usage

var Fraction = require ( 'fractional' ).Fraction ( new Fraction( 7 , 3 )).multiply( new Fraction( 1 , 2 )).toString() ( new Fraction( 7 , 3 )).divide( new Fraction( 1 , 2 )).toString() ( new Fraction( 3 , 10 )).add( new Fraction( 5 , 9 )).toString() ( new Fraction( 0.25 )).add( new Fraction( 1 , 6 )).toString() ( new Fraction( 0.35 )).subtract( new Fraction( 1 , 4 )).toString() ( new Fraction( 5 , 10 )).numerator ( new Fraction( 3 , 4 )).denominator

It's basic arithmetic

Fractional provides a simple interface to add, subtract, multiply, and divide fractions.

Fractions are represented in most-normalized form.

License

MIT

Author

Erik Garrison erik.garrison@gmail.com