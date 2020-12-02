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fra

fractional

by Erik Garrison
1.0.0 (see all)

A fraction math library in javascript.

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Overview

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Popularity

Downloads/wk

407

GitHub Stars

154

Maintenance

Last Commit

1yr ago

Contributors

7

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

fractional

a fraction arithmetic library written in javascript.

npm install fractional

Usage

var Fraction = require('fractional').Fraction

// Create a new fraction with the new keyword:

(new Fraction(7,3)).multiply(new Fraction(1,2)).toString()
// 1 1/6

(new Fraction(7,3)).divide(new Fraction(1,2)).toString()
// 4 2/3

(new Fraction(3,10)).add(new Fraction(5,9)).toString()
// 77/90

(new Fraction(0.25)).add(new Fraction(1,6)).toString()
// 5/12

(new Fraction(0.35)).subtract(new Fraction(1,4)).toString()
// 1/10

(new Fraction(5, 10)).numerator
// 5

(new Fraction(3, 4)).denominator
// 4

It's basic arithmetic

Fractional provides a simple interface to add, subtract, multiply, and divide fractions.

Fractions are represented in most-normalized form.

License

MIT

Author

Erik Garrison erik.garrison@gmail.com

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