a fraction arithmetic library written in javascript.
npm install fractional
var Fraction = require('fractional').Fraction
// Create a new fraction with the new keyword:
(new Fraction(7,3)).multiply(new Fraction(1,2)).toString()
// 1 1/6
(new Fraction(7,3)).divide(new Fraction(1,2)).toString()
// 4 2/3
(new Fraction(3,10)).add(new Fraction(5,9)).toString()
// 77/90
(new Fraction(0.25)).add(new Fraction(1,6)).toString()
// 5/12
(new Fraction(0.35)).subtract(new Fraction(1,4)).toString()
// 1/10
(new Fraction(5, 10)).numerator
// 5
(new Fraction(3, 4)).denominator
// 4
Fractional provides a simple interface to add, subtract, multiply, and divide fractions.
Fractions are represented in most-normalized form.
MIT
Erik Garrison erik.garrison@gmail.com