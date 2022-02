fp-ts bindings for rxjs

Implemented instances

Monad

Alternative

Filterable

Example

import { from } from 'rxjs' import { observable } from 'fp-ts-rxjs/lib/Observable' const fa = from ([ 1 , 2 , 3 ]) const fb = observable.chain(fa, a => from ([a, a + 1 ]))

TypeScript compatibility

The stable version is tested against TypeScript 3.1.3

rxjs compatibility

rxjs version fp-ts-rxjs version rxjs@6 fp-ts-rxjs@0.5.x rxjs@5 fp-ts-rxjs@0.4.x

Documentation