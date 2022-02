foxr

Node.js API to control Firefox.

At this point Foxr is more a proof of concept, work is pretty much in progress.

Example

Run a locally installed Firefox:

/path/to/firefox -headless -marionette -safe-mode

Or a dockerized version:

docker run -it --rm --shm-size 2g -p 2828:2828 deepsweet/firefox-headless-remote:68

import foxr from 'foxr' ( async () => { try { const browser = await foxr.connect() const page = await browser.newPage() await page.goto( 'https://example.com' ) await page.screenshot({ path : 'example.png' }) await browser.close() } catch (error) { console .error(error) } })()

Install

yarn add --dev foxr npm install --save-dev foxr

API

Foxr

connect

Connect to the Marionette endpoint.

type TConnectOptions = { host?: string , port?: number , defaultViewport?: { width?: number , height?: number } } foxr.connect(options?: TConnectOptions): Promise <Browser>

host – 'localhost' by default

– by default port – 2828 by default

– by default defaultViewport width – 800 by default height – 600 by default



launch

type TLaunchOptions = { args?: string [], dumpio?: boolean , executablePath: string , headless?: boolean } & TConnectOptions foxr.launch(options?: TLaunchOptions): Promise <Browser>

args – array of additional args, ['-marionette', '-safe-mode', '-no-remote'] by default

– array of additional args, by default dumpio – print browser process stdout and stderr, false by default

– print browser process stdout and stderr, by default executablePath – path to Firefox executable, required

– path to Firefox executable, required headless – whether to run browser in headless mode, true by default

Browser

close

browser.close(): Promise < void >

disconnect

browser.disconnect(): Promise < void >

newPage

browser.newPage(): Promise <Page>

pages

browser.pages(): Promise <Page[]>

install

browser.install(extensionPath: string , isTemporary: boolean ): Promise < string | null >

uninstall

browser.install(extensionId: string ): Promise < void >

getPref

browser.getPref(pref: string , defaultBranch: boolean = false ): Promise < any >

setPref

browser.setPref(pref: string , value: string | number | boolean , defaultBranch: boolean = false ): Promise < void >

Page

page.$(selector: string ): Promise <ElementHandle | null >

page.$$(selector: string ): Promise <ElementHandle[]>

page.$ eval (selector: string , func: TSerializableFunction, ...args: TEvaluateArg[]): Promise <TJsonValue | void >

page.$$ eval (selector: string , func: TSerializableFunction, ...args: TEvaluateArg[]): Promise < Array <TJsonValue | void >>

bringToFront

page.bringToFront(): Promise < void >

browser

page.browser(): TBrowser

close

page.close(): Promise < void >

content

page.content(): Promise < string >

evaluate

page.evaluate(target: string ): Promise <TJsonValue | void > page.evaluate(target: TSerializableFunction, ...args: TEvaluateArg[]): Promise <TJsonValue | void >

evaluateHandle

page.evaluate(target: string ): Promise <JSHandle> page.evaluate(target: TSerializableFunction, ...args: TEvaluateArg[]): Promise <JSHandle>

focus

page.focus(selector: string ): Promise < void >

goto

page.goto(url: string ): Promise < void >

screenshot

page.screenshot(options?: { path?: string }): Promise <Buffer>

setContent

page.setContent(html: string ): Promise < void >

title

page.title(): Promise < string >

url

page.url(): Promise < string >

viewport

page.viewport(): Promise <{ width: number , height: number }>

JSHandle

ElementHandle

elementHandle.$(selector: string ): Promise <ElementHandle | null >

elementHandle.$$(selector: string ): Promise <ElementHandle[]>

click

type TOptions = { button?: 'left' | 'middle' | 'right' , clickCount?: number } elementHandle.click(options?: TOptions): Promise < void >

focus

elementHandle.focus(): Promise < void >

hover

elementHandle.hover(): Promise < void >

press

elementHandle.press(key: string ): Promise < void >

Where key is of the possible keys or a single character.

screenshot

elementHandle.screenshot(options?: { path?: string }): Promise <Buffer>

type

elementHandle.type(text: string ): Promise < void >

Development

See my Start task runner preset for details.

