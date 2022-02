Best function and expression library for JSON.

Install

npm install --save formula

General Usage

import { run } from "formula" ; run( "$.a.b = 1" , '{ "a": { "b": 1 } }' ) run( "sum(a, b, c) = 1+2+3" , { a : 1 , b : 2 , c : 3 });

Browser ready

Add to the browser with: