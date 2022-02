A set of material style fields for formik

formik-material-fields = formik + material-ui

This library provides the following components:

FormikTextField

FormikSelectField

FormikRadioField

FormikRadioGroupField

FormikCheckboxField

FormikCheckboxGroupField

FormikSwitchField

Documentation

Installation

Using npm :

$ npm install

Using yarn :

$ yarn add formik-material-fields

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import { Formik, Form } from 'formik' ; import * as Yup from 'yup' ; import { FormikTextField } from 'formik-material-fields' ; const validationSchema = Yup.object().shape({ username : Yup.string().required(), }); const initialValues = { username : '' , }; class MyForm extends Component { render() { return ( < Formik initialValues = {initialValues} validationSchema = {validationSchema} onSubmit = {this.props.onSubmit} > {({ isValid }) => ( < Form autoComplete = "off" > < FormikTextField name = "username" label = "Username" margin = "normal" fullWidth /> </ Form > )} </ Formik > ); } }

License