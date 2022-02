Browser extension for debugging Formik state.

Check Demo here

1.2 install package with npm:

npm i formik-devtools-extension

2. Quick Start:

2.1 inside your component containing <Formik/> use:

import { withFormikDevtools } from "formik-devtools-extension"; /* ... */ // pass just props <Formik> {(formikProps) => { withFormikDevtools(formikProps); return <input type="file" {/* ... */}/> } </Formik>

OR (both methods are equivalent) :

<Formik> {(formikProps) => withFormikDevtools(formikProps, <div> < input type = "file" {/* ... */}/> </ div > ) } < /Formik>

you can also use it in functional components

import { useFormik } from 'formik' ; import { withFormikDevtools } from 'formik-devtools-extension' ; export const FunctionalComponent = () => { const formikForm = useFormik({ initialValues : { firstFormValue : '' , secondFormValue : {}, }, onSubmit, }); withFormikDevtools(formikForm); return ( ) }

2.2 open page you want to monitor in browser

withFormikDevtools passes Formik props on every update and sends values to extension.

withFormikDevtools(formikProps: FormikProps, children?: any ): children | undefined

If you have more than one Formik component, you should name them. getFormikDevtools returns withFormikDevtools entity with binded name.