Highly configurable formatter that expects a valid number in 'computer' format and accepts the following as options for formatting

Options

negativeType string: 'right','left','brackets','none'; default = 'left' (note only used for setting of default symbols)

Override Options

noUnits boolean: if true will override and leave out prefix and suffix; default= false

Usage

var format= require ( 'format-number' ); var formattedNumber = format({ prefix : '£' , suffix : '/item' })( 68932 , { noSeparator : true });

or

var format= require ( 'format-number' ); var myFormat = format({ prefix : '£' , suffix : '/item' }); var formattedNumber = myFormat( 68932 , { noSeparator : true });

will both set formattedNumber to '£68932/item'

The override options can be ommitted:

var format= require ( 'format-number' ); var formattedNumber = format({ prefix : '£' , suffix : '/item' })( 68932 );

returns '£68,932/item'