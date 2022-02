Convert form input values to an object.

Install via NPM

npm install form-to-object

Browser compatibility

Chrome Firefox IE Safari iOS Safari yes yes 9 yes yes

Syntax

formToObject(HTMLFormElement)

Parameters: HTMLFormElement

Return value: Object

Example

< form > < input type = "text" name = "first-name" value = "Hello" /> < input type = "text" name = "last-name" value = "" /> < select name = "colors" > < option > </ option > < option value = "red" > red </ option > < option value = "blue" selected > blue </ option > < option value = "green" > green </ option > </ select > < input type = 'checkbox' name = 'foods' value = 'pizza' /> < input type = 'checkbox' name = 'foods' value = 'tacos' checked /> < input type = 'checkbox' name = 'foods' value = 'beers' checked /> < input type = 'checkbox' name = 'foods' value = 'burgers' /> </ form > < script > var form = document .querySelector( 'form' ); var object = formToObject(form); console .log( JSON .stringify(object)); </ script >