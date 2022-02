A better forEach.

Example

Like Array.prototype.forEach but works on objects.

var forEach = require ( "for-each" ) forEach({ key : "value" }, function ( value, key, object ) { })

As a bonus, it's also a perfectly function shim/polyfill for arrays too!

var forEach = require ( "for-each" ) forEach([ 1 , 2 , 3 ], function ( value, index, array ) { })

Installation

npm install for-each

