Font-logos is an icon font containing logos of popular linux distributions and other open source software for inclusion in websites.

Note: All brand icons are trademarks of their respective owners and should only be used to represent the company or product to which they refer.

Installation

Install the font by downloading and unpacking the latest release's zip manually or installing it from npm.

npm install font-logos

To use the font, include assets/font-logos.css as well as the fonts in your project and use the CSS classes listed below.

< link href = "/assets/fontlogos.css" rel = "stylesheet" >

Alternatively just link to it using a CDN such as jsDelivr:

< link href = "//cdn.jsdelivr.net/npm/font-logos@0.18/assets/font-logos.css" rel = "stylesheet" >

Usage

Available logos are:

Distribution CSS class Inclusion code Alma Linux fl-almalinux <span class="fl-almalinux"></span> Alpine fl-alpine <span class="fl-alpine"></span> AOSC OS fl-aosc <span class="fl-aosc"></span> Apple fl-apple <span class="fl-apple"></span> Arch Linux fl-archlinux <span class="fl-archlinux"></span> ArchLabs fl-archlabs <span class="fl-archlabs"></span> Artix Linux fl-artix <span class="fl-artix"></span> Budgie fl-budgie <span class="fl-budgie"></span> CentOS fl-centos <span class="fl-centos"></span> CoreOS fl-coreos <span class="fl-coreos"></span> Debian fl-debian <span class="fl-debian"></span> Deepin fl-deepin <span class="fl-deepin"></span> Devuan fl-devuan <span class="fl-devuan"></span> Docker fl-docker <span class="fl-docker"></span> elementary OS fl-elementary <span class="fl-elementary"></span> Fedora fl-fedora[-inverse] <span class="fl-fedora"></span> Ferris fl-ferris <span class="fl-ferris"></span> Flathub fl-flathub <span class="fl-flathub"></span> FreeBSD fl-freebsd <span class="fl-freebsd"></span> Gentoo fl-gentoo <span class="fl-gentoo"></span> GNU Guix fl-gnu-guix <span class="fl-gnu-guix"></span> illumos fl-illumos <span class="fl-illumos"></span> Kali Linux fl-kali-linux <span class="fl-kali-linux"></span> Linux Mint fl-linuxmint[-inverse] <span class="fl-linuxmint"></span> Mageia fl-mageia <span class="fl-mageia"></span> Mandriva fl-mandriva <span class="fl-mandriva"></span> Manjaro fl-manjaro <span class="fl-manjaro"></span> NixOS fl-nixos <span class="fl-nixos"></span> OpenBSD fl-openbsd <span class="fl-openbsd"></span> OpenSUSE fl-opensuse <span class="fl-opensuse"></span> Pop!_OS fl-pop-os <span class="fl-pop-os"></span> Raspberry Pi fl-raspberry-pi <span class="fl-raspberry-pi"></span> Red Hat fl-redhat <span class="fl-redhat"></span> Rocky Linux fl-rocky-linux <span class="fl-rocky-linux"></span> Sabayon fl-sabayon <span class="fl-sabayon"></span> Slackware fl-slackware[-inverse] <span class="fl-slackware"></span> Snappy fl-snappy <span class="fl-snappy"></span> Solus fl-solus <span class="fl-solus"></span> Tux fl-tux <span class="fl-tux"></span> Ubuntu fl-ubuntu[-inverse] <span class="fl-ubuntu"></span> Void fl-void <span class="fl-void"></span> Zorin OS fl-zorin <span class="fl-zorin"></span>

Dependencies

This project uses fontcustom to compile vectors into fonts.

wkhtmltopdf is used to generate this readme's preview image.

Compilation of the vectors

After making changes to one of the vectors, the fonts have to be recompiled. From the root directory, run:

fontcustom compile

To compile everything including the readme's preview.png , run:

sh ./compile.sh

To stage the new revision: