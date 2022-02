fnv1a

Simple and fast 32 bit FNV-1a hash for node.js based on this.

Usage

var assert = require ( 'assert' ), hash = require ( 'fnv1a' ), value = hash( 'node.js' ) assert.equal(value, 3096844302 ) assert.equal(value.toString( 16 ), 'b896180e' ) assert.equal(value.toString( 36 ), '1f7s4cu' )

Installation

With npm:

npm install --save fnv1a

With git:

git clone git://github.com/schwarzkopfb/fnv1a.git

License

MIT license.