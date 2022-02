Flush all pending resolved promise handlers. Useful in tests.

example with async/await

const flushPromises = require ( 'flush-promises' ); test( 'flushPromises' , async () => { let a; let b; Promise .resolve().then( () => { a = 1 ; }).then( () => { b = 2 ; }) await flushPromises(); expect(a).toBe( 1 ); expect(b).toBe( 2 ); });

TypeScript