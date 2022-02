Flumpt

Conceptual Implementation of EventEmitter based Flux.

Concepts

Flux is (...What you think) but all you need is just an EventEmitter .

Interface is inpired by Om .

Example

Hello World

import * as React from "react" ; import {Flux, Component} from "flumpt" ; import {render} from "react-dom" ; class MyComponent extends Component { componentDidMount() { this .dispatch( "increment" ); } render() { return ( < div > {this.props.count} < button onClick = {() => this.dispatch("increment")}>increment </ button > </ div > ); } } class App extends Flux { subscribe() { this .on( "increment" , () => { this .update( ( {count} ) => { return { count : count + 1 }; }); }); } render(state) { return < MyComponent { ...state }/> ; } } // Setup renderer const app = new App({ renderer: el => { render(el, document.querySelector("#root")); }, initialState: {count: 0}, middlewares: [ // logger // it may get state before unwrap promise (state) => { console.log(state); return state } ] }); app.update(_initialState => ({count: 1})) // it fires rendering

Flux is EventEmitter

is Component is just ReactComponent with dispatch method.

With decorator

Added by v0.3.0. Need babel-plugin-transform-decorators-legacy.

import React from 'react' import {withFlux, dispatchable} from 'flumpt' @dispatchable class CounterIncrement extends React . Component { render() { return < button onClick = {_ev => this.context.dispatch('increment')}>+1 </ button > } } @withFlux( ( update, on ) => { on( 'increment' , () => { update( state => { return { count : state.count + 1 } }) }) }, { count : 0 }) class MyApp extends React . Component { render () { return < div > < span > {this.props.count} </ span > < CounterIncrement /> </ div > } }

With TypeScript

Need node react reace-dom es6-promise type definitions.

npm install -g dtsm

dtsm install node react reace-dom

import {Flux} from "flumpt" ; interface State { count : number; } class App extends Flux < State > { subscribe() { this .on( "increment" , () => { this .update( ( s: State ) => { return { count : count + 1 }; }); }); } }

See detail in index.d.ts

Middlewares

Middleware function type is <T>(t: T) => T | Promise<T> or <T>(t: Promise<T>) => Promise<T>; . (Use Promise.resolve if you consider promise) Flux#render(state) is always promise unwrapped promise but a middelware handle raw nextState received by Flux#update .

LICENSE

MIT