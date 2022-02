FlowDesigner简介

FlowDesigner 是一套可以在网页中使用的基础JS绘图库,采用ES6语法编写,支持除IE以外所有浏览器,使用它可以快速绘制出各种类型的由节点和连线构成的流程图。 在线DEMO:http://58.246.62.194:16808/flow-designer-demo/

安装

在一个已有的基于npm的js项目当中,执行命令 npm install flowdesigner 即可将最新版本的flowdesigner安装到本地的JS项目当中。

使用

使用设计器,第一步是需要添加节点,比如下面的代码当中就可以添加一个Start节点,

import {Node} from 'flowdesigner' ; export default class StartNode extends Node { ` getSvgIcon(){ return 'start.svg'; } }

这里的getSvgIcon方法为Node类中提供的方法,必须要将其覆盖,该方法需要返回一个svg格式图片地址(svg格式图片可以用AI之类图像软件制作)。返回的svg就是这个start节点上显示的图标,之所以返回svg格式图片,是因为svg支持缩放而不失真。 在实际使用当中,类似这里的StartNode因为是用户自己实现,所以还应该包含一些用户自定义的方法。 有了定义好的节点类之后,接下来,我们还需要实现一个对应的工具类,将节点类和设计器关联起来,其代码如下:

import {Tool} from 'flowdesigner' ; import StartNode from './StartNode.js' ; export default class StartTool extends Tool { getType(){ return "start" ; } getIcon(){ return `<i class="flow flow-start" style="color:#737383"></i>` } newNode(){ return new StartNode(); } getConfigs(){ return { in : 0 , out : 1 , single : true }; } getPropertiesProducer(){ const _this= this ; return function ( ) { const g=$( `<div></div>` ); return g; } } }

在上面的代码当中,StartTool必须要扩展自Tool类,其中的四个方法都是Tool类中提供的要求子类必须要覆盖的方法。

getType方法返回当前节点类型;getIcon方法用于返回当前节点在工具栏上的图标(这里用到的是字体图标);newNode方法表示在工具栏中点击这个节点工具、再到绘图区点击鼠标时将创建的节点对象,这里就返回一个新的StartNode对象;getConfigs方法用于返回当前节点在图中的配置信息:single为true表示只能有一个,否则可以有多个;in属性表示当前节点进入的连线可以有多少,为0表示不能有进入的连线;out表示出去的连线有多少。

最后的getPropertiesProducer方法用于返回当前节点在绘图区被用户选中后出现的属性内容,这里要求返回一个function,在这个function中返回当前选中节点具体的属性内容。需要注意的是,getPropertiesProducer返回的function中的this会被替换成当前选中的节点对象,而非function自身,这样我们就可以很容易的修改选中对象的属性,下面的getPropertiesProducer代码摘自urule中规则流的ActionTool中,可以看到其修改属性的方法:

getPropertiesProducer(){ const _this= this ; return function ( ) { const g=$( `<div></div>` ); const actionBeanGroup=$( `<div class="form-group"><label>动作Bean</label></div>` ); const actionBeanText=$( `<input type="text" class="form-control" title="一个实现了com.bstek.urule.model.flow.FlowAction接口并配置到Spring中的Bean的ID">` ); actionBeanGroup.append(actionBeanText); const self= this ; actionBeanText.change( function ( ) { self.actionBean=$( this ).val(); }); actionBeanText.val( this .actionBean); g.append(actionBeanGroup); g.append(_this.getCommonProperties( this )); return g; } }

定义好Tool类之后,接下来就可以将其添加到设计器,同时渲染输出到页面,如下面的代码所示:

import {FlowDesigner} from 'flowdesigner' ; import StartTool from './StartTool.js' ; import EndTool from './EndTool.js' ; import TaskTool from './TaskTool.js' ; const designer= new FlowDesigner( 'container' ); designer.addTool( new StartTool()); designer.addTool( new EndTool()); designer.addTool( new TaskTool()); designer.buildDesigner();

在上面的代码当中,const designer=new FlowDesigner('container');表示创建一个设计器对象,它需要一个容器ID作用参数,接下来调用它的addTool方法将我们自定义的Tool添加到设计器中,最后调用设计器的buildDesigner方法渲染设计器。

上述这些工作完成之后,我们可以看到如在线DEMO:http://58.246.62.194:16808/flow-designer-demo/ 所示效果。

实际使用中,应该还会向工具栏添加一些其它的辅助按钮,比如保存之类,这些可调用设计器的addButton方法实现,如下面的代码所示:

designer.addButton({ icon : '<i class="rf rf-save"></i>' , tip : '保存' , click : function ( ) { event.eventEmitter.emit(event.SHOW_LOADING, "数据保存中" ); const content=designer.toXML(); if (!content){ event.eventEmitter.emit(event.HIDE_LOADING); return ; } let postData={content,file, newVersion : false }; const url= window ._server+ '/common/saveFile' ; ajaxSave(url,postData, function ( ) { event.eventEmitter.emit(event.HIDE_LOADING); MsgBox.alert( '保存成功' ); }); } });

更为复杂的用法,可参考urule-sample中关于规则流的实现,urule-sample地址如下:http://58.246.62.194:16808/urule-sample/

URule规则引擎决策流源码地址:http://git.oschina.net/youseries/urule 这里的决策流就是基于FlowDesigner项目实现。

UFLO中提供的网页版流程设计器也是基于flowdesigner实现:http://git.oschina.net/youseries/uflo