flooks v5 State Manager for React Hooks, Auto Optimized. English · 简体中文

Features

Gorgeous auto optimized re-render

Automatic request loading

Interconnected stores

Extremely simple API

Install

yarn add flooks

Usage

import create from 'flooks' ; const useCounter = create( ( { get, set } ) => ({ count : 0 , add() { const { count } = get (); set ({ count: count + 1 }); }, async addAsync() { await new Promise ( ( resolve ) => setTimeout(resolve, 1000 )); const { add } = get (); add(); }, })); function Counter() { const { count, add, addAsync } = useCounter(); return ( < div > < p > {count} </ p > < button onClick = {add} > + </ button > < button onClick = {addAsync} > +~ {addAsync.loading && '...'} </ button > </ div > ); }

* Automatic request loading - if a function is async, asyncFn.loading is its loading state. If asyncFn.loading is not used, no extra re-render.

Demo

Auto optimization

flooks realizes a gorgeous auto optimization, only actually used data will be injected into the component, re-render completely on demand, when React is truly "react".

Why flooks over zustand?

const { nuts, honey } = useStore( ( state ) => ({ nuts : state.nuts, honey : state.honey })); const { nuts, honey } = useStore();

Only functions, no re-render

const { a } = useStore(); const { fn } = useStore();

const { a } = useStore(); const { b } = useStore();

No *.loading, no extra re-render

const { asyncFn } = useStore(); asyncFn();

API

import create from 'flooks' ; const useStore = create(initStore);

import create from 'flooks' ; import useOutStore from './useOutStore' ; const useStore = create( ( { get, set } ) => ({ fn() { const { a, b } = get (); // get own store const { x, y } = get (useOutStore); // get other stores set ({ a: a + b }); set ((state) => ({ a: state.a + state.b })); }, }));

* Interconnected stores - call get(useOutStore) to get other stores, all stores can be connected.

From v4 to v5

- import useStore from 'flooks'; + import create from 'flooks'; - import { outStore } from './useOutStore'; + import useOutStore from './useOutStore'; - const counter = ({ get, set }) => ({ + const useCounter = create(({ get, set }) => ({ count: 0, add() { - const { count } = get(outStore); + const { count } = get(useOutStore); }, - }); + })); - const useCounter = () => useStore(counter); export default useCounter;

License

MIT License (c) nanxiaobei

FUTAKE

Try FUTAKE in WeChat. A mini app for your inspiration moments. 🌈