Flickity sync

Enables sync option for Flickity

You can sync two Flickity carousels. Whenever one selects a cell, its companion will select its matching cell of the same index.

< div class = "carousel carousel-a" > ... </ div > < div class = "carousel carousel-b" > ... </ div >

sync : '.carousel-b' sync : document .querySelector( '.carousel-b' )

See demo on CodePen.

Install

Add flickity-sync.js to your scripts.

Download

CDN

< script src = "https://unpkg.com/flickity-sync@2/flickity-sync.js" > </ script >

Package managers

npm: npm install flickity-sync

Bower: bower install flickity-sync

Usage

jQuery

$( '.carousel-a' ).flickity({ sync : '.carousel-b' }); $( '.carousel-b' ).flickity();

Vanilla JS

var flktyA = new Flickity( '.carousel-a' , { sync : '.carousel-b' }); var flktyB = new Flickity( '.carousel-b' );

HTML

< div class = "carousel carousel-a" data-flickity = '{ "sync": ".carousel-b" }' > ... </ div > < div class = "carousel carousel-b" data-flickity > ... </ div >

Webpack & Browserify

var Flickity = require ( 'flickity-sync' ); var flktyA = new Flickity( '.carousel-a' , { sync : '.carousel-b' }); var flktyB = new Flickity( '.carousel-b' );

RequireJS

requirejs( [ 'path/to/flickity-sync' ], function ( Flickity ) { var flktyA = new Flickity( '.carousel-a' , { sync : '.carousel-b' }); var flktyB = new Flickity( '.carousel-b' ) });

